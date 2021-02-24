Звезда сериала «Это мы» Мэнди Мур родила первенца

Популярная американская актриса и певица Мэнди Мур родила сына. «Август Гаррисон Голдсмит был пунктуален и появился на свет точно в назначенный день, к великой радости своих родителей», — написала 36-летняя звезда сериала «Это мы» в Instagram23 февраля.

Малыш Гас — первенец Мэнди и ее супруга, лидера рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита. Они обручились в сентябре 2017 года и поженились 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе.

У Мур это второй брак. Она семь лет была замужем за музыкантом Райаном Адамсом, но развелась с ним в июне 2016 года в связи с «непримиримыми разногласиями». В 2019 году Мэнди назвали их отношения «психологически абьюзивными».

С Голдсмитом у нее все иначе. В январе Мур рассказала в интервью изданию Romper, что «Тейлор рожден быть отцом». «Он с нетерпением ждет появления малыша. Это так мило. Например, сегодня утром я проснулась и первым делом по привычке взяла в руки смартфон, а Тейлор в это время открыл детскую книжку, которую не успел дочитать накануне», — сказала Мэнди.

Мур начала свою карьеру в шоу-бизнесе в конце 90-х. Ее первый альбом So Real вышел в свет в декабре 1999 года и занял 31-е место в американском национальном хит-параде по версии журнала Billboard. О певице заговорили как о достойной сопернице Бритни Спирс, Кристины Агилеры и других «поп-принцесс». Всего Мэнди записала семь сольных альбомов.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит

Ее карьера актрисы оказалась даже более успешной. В 2001 году она сыграла главную роль в романтической комедии «Дневники принцессы», завоевав сердца миллионов зрителей во всем мире. Спустя год вышла мелодрама «Спеши любить», которая закрепила популярность Мур. В число фильмов с участием Мэнди, пользующихся наибольшим успехом, входят также «Семнадцатилетние», «Первая дочь», «Бешеные скачки», «Сначала любовь, потом свадьба».

Актриса таже играет в популярных сериалах «Анатомия страсти», «Как я встретил вашу маму». Но наибольшим успехом пользуется сериал «Это мы», в котором Мур исполняет роль Ребекки Пирсон. А еще Мэнди часто озвучивает героинь известных мультфильмов. В частности, в оригинале ее голосом говорит и поет Рапунцель.

Мэнди Мур активно участвует в общественной и политической жизни Америки. Она поддерживает феминизм, ЛГБТ-сообщество, движение Black Lives Matter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в семье голливудских звезд Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок.

Фото Getty Images

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