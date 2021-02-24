Анатолий Анатолич объявил о беременности жены

Ведущий утреннего шоу на телеканале «Украина» Анатолий Анатольевич Яцечко (Анатолий Анатолич) показал на фото свою семью и сообщил, что их уже пятеро.

«Нас пятеро на этом фото. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив», — написал он.

На снимке сам телеведущий, его жена Юлия Бойко, пресс-атташе певицы Светланы Лободы, и их две дочери: 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита.

В профиль хорошо видно, что Юлия ожидает ребенка.

Подписчики ведущего поздравили его с хорошей новостью и пожелали удачи.

Ранее Анатолий Анатолич рассказал, как за 10 часов «вылечился» от коронавируса.

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