Анатолий Анатолич объявил о беременности жены
Ведущий утреннего шоу на телеканале «Украина» Анатолий Анатольевич Яцечко (Анатолий Анатолич) показал на фото свою семью и сообщил, что их уже пятеро.
«Нас пятеро на этом фото. Заметили? Всех целую и обнимаю. Я счастлив», — написал он.
На снимке сам телеведущий, его жена Юлия Бойко, пресс-атташе певицы Светланы Лободы, и их две дочери: 10-летняя Алиса и 8-летняя Лолита.
В профиль хорошо видно, что Юлия ожидает ребенка.
Подписчики ведущего поздравили его с хорошей новостью и пожелали удачи.
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