Тина Кароль предстала в «скандальном» платье

Певица Тина Кароль продолжает продвигать свой клип на песню «Скандал». В Instagram артистка опубликовала провокационное фото, подписав его словами: «Это — очередной скандал».

На снимке Кароль в соблазнительном наряде. На ней топ с огромным разрезом и открытой спиной, разрез юбки приоткрывает короткие шортики. Дополняет черный цвет комплекта серебристый пояс. Певица стоит, опираясь на высокий стул. Ее волосы распущены, взгляд немного грустный.

Поклонники Тины в очередной раз восхитились ее красотой, назвали певицу самой прекрасной, богиней.

Напомним, Кароль рассказала, как во время съемок клипа на песню «Скандал» она чуть не получила травму.

Фото Instagram/tina_karol

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