Юрий Горбунов ошибся в дате и разволновал подписчиков

Юрия Горбунова подловили на ошибке — ведущий анонсировал премьеру фильма, упомянув 25 декабря, чем озадачил подписчиков.

Анонс премьеры он разместил в Instagram, пригласив поклонников в кинотеатры и написав об «отправлении в плавание их детища».

Одна из подписчиц посетовала, что 25 декабря ждать ну уж очень долго.

Недавно телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов пышно отпраздновали день рождения сына — Ивану исполнилось четыре года. Рассказывая об этом фолловерам, родители так и не показали лица ребенка.

Кстати, за это же на днях «досталось» и Юрию Горбунову. Ведущий выложил в сеть фото, сделанное в супермаркете. Отец и сын, на которых надеты одинаковые белые пуховки, стоят спиной к фотографу. Их лица, естественно, скрыты масками. На что одна из подписчиц пошутила, что лицо сына Горбунов и Осадчая будут прятать до его совершеннолетия.

Фото со странички Юрия Горбунова в соцсетях.

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