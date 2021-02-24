«Я лично против»: Владимир Остапчук забраковал индийскую вакцину от ковида

Телеведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук поинтересовался у своих подписчиков, доверяют ли они индийской вакцине от коронавируса, которую привез министр здравоохранения Максим Степанов.

Остапчук услышал по радио, что с 1 марта в Украине все желающие могут записаться на вакцинацию через приложение «Дія». Телеведущий сомневается в эффективности препарата Covishield, изготовленного в Индии по лицензии AstraZeneca.

Напомним, по информации Минздрава, 24 февраля в Украине официально начинается вакцинация против COVID-19. Она будет исключительно добровольной. Первые прибывшие 500 тысяч доз получат Киев, Житомир, Черкассы, а также Киевская, Черкасская и Винницкая области. Прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Фото Instagram /vova_ostapchuk

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