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Шоу-бизнес

«Я лично против»: Владимир Остапчук забраковал индийскую вакцину от ковида

10:42 24 февраля 2021
Остапчук

Телеведущий шоу «Маска» Владимир Остапчук поинтересовался у своих подписчиков, доверяют ли они индийской вакцине от коронавируса, которую привез министр здравоохранения Максим Степанов.

Остапчук услышал по радио, что с 1 марта в Украине все желающие могут записаться на вакцинацию через приложение «Дія». Телеведущий сомневается в эффективности препарата Covishield, изготовленного в Индии по лицензии AstraZeneca.

Напомним, по информации Минздрава, 24 февраля в Украине официально начинается вакцинация против COVID-19. Она будет исключительно добровольной. Первые прибывшие 500 тысяч доз получат Киев, Житомир, Черкассы, а также Киевская, Черкасская и Винницкая области. Прививки будет сделаны в «ковидных» больницах.

Фото Instagram /vova_ostapchuk

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