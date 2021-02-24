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Шоу-бизнес

Певица Маша Фокина высмеяла туалет в аэропорту Стамбула

11:31 24 февраля 2021
Маша Фокина

Внучка экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина певица Маша Фокина показала некоторые «достопримечательности» аэропорта Стамбула.

Молодая женщина вылетала из крупнейшего турецкого города в Киев и отметила, что здание аэровокзала пустое, что очень непривычно.

Кроме того, Маша показала туалет в аэропорту с дырой в полу.

Дебют Маши Фокиной на большой сцене состоялся в 2003 году. Затем она появилась на сцене популярного в то время телевизионного талант-шоу Украины «Фабрика звезд 2». Активно выступала на телевидении, корпоративных концертах и мероприятиях национального масштаба. Певица снималась в популярном сериалити «KA $ TA».

После творческого перерыва в 2017 году возвращается на большую сцену с хитом «Ашанти» (Маша Фокина & ISAAK), созданным совместно с певцом и автором Артемом Ивановым. В 2020 году Маша продолжила эксперименты в фэшн-индустрии и вместе с дизайнером Юлией Рудницкой (RUD Brand) создала бренд стильной и уютной одежды QR. NTn.

Напомним, молодая женщина очень активна в соцсетях. Она часто публикует свои фото в разных ракурсах. Нередко на снимках присутствует ее любимый дедушка.

Фото instagram.com/mashafokina/

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