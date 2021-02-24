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Шоу-бизнес

Оля Полякова швырнула кочан капусты в напугавшего Данилко мужчину

12:28 24 февраля 2021
Оля Полякова

Звездный детектив в шоу «Маска» Оля Полякова встала на защиту своего коллеги Андрея Данилко, швырнув капустой в вооруженного саблей артиста.

«Наши детективы такая хорошая команда, поскольку всегда готовы поддержать друг друга и защитить», — сообщили организаторы шоу, выложив в Instagram анонс следующего выпуска.

На видео показано, как к столу детективов подошли несколько артистов в саблями, одному из которых и «прилетело» от Поляковой.

Сама певица назвала себя «защитницей», опубликовав соответствующее фото в сториз.

В предыдущем выпуске Полякова «зацепила» певицу Алину Гроссу, предположив, что именно она может скрываться под одной из масок. И дождалась «ответки» от Алины Гроссу, подшутившей над ней.

Фото Оли Поляковой из социальных сетей.

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