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Шоу-бизнес

«Пробило стену в моей квартире»: Жигунов озадачил подписчиков происшествием

12:41 24 февраля 2021
Сергей Жигунов

Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в Instagram видео из своей квартиры и сделал странный пост.

«Пока я вчера выступал в планетарии, выстрелом фейерверка пробило стену в моей квартире. Очень дует. Звоню Леше Пиманову, пытаюсь найти телефон Шойгу, надо разбираться», — написал Жигунов.

Подписчики не могут понять, такой инцидент действительно произошел, или актер шутит: «Ничего себе фейерверк. Как снаряд. Может, это шутка?», «Слава Богу, что вы живы здоровы, а дыру можно залатать», «Муж говорит, что так не может быть, что таких ровных краев не было бы, что это прикол».

Напомним, Сергей Жигунов занесен в базу сайта «Миротворец» за многократное сознательное нарушение государственной границы Украины для проникновения в оккупированный РФ Крым и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Ранее сообщалось, что суд за долги забрал у Жигунова квартиру.

Фото из Instagram Сергея Жигунова

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