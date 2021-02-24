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Шоу-бизнес

Лобода «нарушила закон» на российском шоу «Голос. Дети»

13:15 24 февраля 2021
Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала наставником на шоу «Голос. Дети», нарушила правила этого детского конкурса прямо в момент их оглашения. Видео эпизода певица опубликовала в сториз Instagram.

На заднем плане звучит голос ведущего шоу Дмитрия Нагиева, он оглашает правила для присутствующих: «Любая съемка фото- и видеосъмка у нас является незаконной. Не нарушайте, пожалуйста, закон». Указывается также, что запрещено даже посмотреть в селфи-камеру телефона. При этом Лобода снимает себя на видео и явно с иронией воспринимает такие «запреты».

Напоминаем, Светлана Лобода является фигуранткой базы «Миротворец» за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как сообщалось ранее, расплакавшейся девочке сказали, что под ее песню плясала даже «пожилая Лобода».

Фото из Instagram Светланы Лободы

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