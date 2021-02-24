Саливанчук после «аварии» с номером на авто получила штраф и возмутилась

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук подхватила инициативу Оли Поляковой, которая объявила борьбу коммунальщикам.

Саливанчук сообщила, что во время поездки по нечищенным киевским улицам у ее машины оторвался номер. Ситуация сложилась такая, что прикрепить номерной знак было невозможно, только нужно было покупать новое крепление. Актриса поехала дальше по делам без номера на переднем бампере. Ее остановил полицейский и выписал штраф. После того, как артистка объяснила, что произошло, «гаишник» сказал, что нужно было вызывать эвакуатор, а езда без номеров — это нарушение ПДД.

Возмущенная актриса заявила, что подхватывает челендж «Полякова рулит». А коммунальщики должны оплачивать все штрафы, которые накладывают на людей из-за недобросовестной работы городских служб.

Напомним, певица Оля Полякова пожаловалась на коммунальщиков, из-за которых полностью испорчен дорогостоящий ремонт в ее квартире.

Фото instagram.com/salivanchuk.anna/

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