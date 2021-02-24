27.84 / 28.03 33.65 / 34.01
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Саливанчук после «аварии» с номером на авто получила штраф и возмутилась

13:36 24 февраля 2021
Саливанчук

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук подхватила инициативу Оли Поляковой, которая объявила борьбу коммунальщикам.

Саливанчук сообщила, что во время поездки по нечищенным киевским улицам у ее машины оторвался номер. Ситуация сложилась такая, что прикрепить номерной знак было невозможно, только нужно было покупать новое крепление. Актриса поехала дальше по делам без номера на переднем бампере. Ее остановил полицейский и выписал штраф. После того, как артистка объяснила, что произошло, «гаишник» сказал, что нужно было вызывать эвакуатор, а езда без номеров — это нарушение ПДД.

Возмущенная актриса заявила, что подхватывает челендж «Полякова рулит». А коммунальщики должны оплачивать все штрафы, которые накладывают на людей из-за недобросовестной работы городских служб.

Напомним, певица Оля Полякова пожаловалась на коммунальщиков, из-за которых полностью испорчен дорогостоящий ремонт в ее квартире.

Фото instagram.com/salivanchuk.anna/

121

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Никита Пресняков

«Органы наружу»: внука Пугачевой «разрезали»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер