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Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова опубликовала «интимное» видео

13:43 24 февраля 2021
Алена Краснова

Супруга внука Аллы Пугачевой, Алена Краснова, показала, как они живут с Никитой Пресняковым.

В сториз в Instagram она выложила видео, снятое в их квартире. Алена с телефоном подходит к комнате, из которой доносится громкая музыка, идет по коридору и заходит в ванную комнату. Там под тумбой сидит спрятавшаяся собака. «Так и живем», — написала она в комментарии к видео.

Недавно Никита Пресняков, готовящийся к съемкам в фильме, показал видео со своей вскрытой грудной клеткой. Он признался, что гримеры «колдовали» над ним очень долго. Пресняков признался, что его «пятая точка» давно затекла, а работы — непочатый край.

Напомним, что Никита Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную концертную деятельность в аннексированном Крыму.

Фото со странички Алены Красновой в соцсетях.

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