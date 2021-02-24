Хлое Кардашьян перестаралась с фотошопом и превратилась в Слендермена

Телезвезда, бизнес-леди, модель и светская львица Хлое Кардашьян, которая на днях заинтриговала своих подписчиков огромным кольцом на пальце, опубликовала несколько новых снимков в Instagram, озадачивших ее поклонников.

Снимки явно обработаны в фотошопе таким образом, что пропорции 36-летней Хлое, рекламирующей обувь собственного бренда Good American, кажутся абсолютно неестественными. Она выглядит чересчур худой, со слишком длинными конечностями, вытянутыми ступнями и кистями рук. В целом младшая сестра Ким Кардашьян напоминает Слендермена или Тонкого человека — персонажа одноименного фильма ужасов и героя интернет-мемов.

«У нее что — 60-й размер обуви?», «Все эти снимки — фальшивка», «Тот, кто это фотошопил, серьезно напортачил», «Это не Хлое» — писали комментаторы.

Слендермен

Ранее «ФАКТЫ» писали, что голое фото Хлое Кардашьян привело в восторг бойфренда, который ей изменял.

Фото Instagram

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