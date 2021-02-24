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Шоу-бизнес

Оля Полякова? Ирину Шейк не узнали в новом образе

15:23 24 февраля 2021
Ирина Шейк

Российская модель Ирина Шейк, которая недавно снялась полностью обнаженной, показала, как она выглядит в новом образе. Фото она опубликовала в своем Instagram.

Ирина Шейк предстала на фото в наряде, сочетающем зеленый с бирюзовым, и с зеленым волосами. При этом модель стала похожа чем-то на накрашенную украинскую певицу Олю Полякову.

Подписчики были удивлены и одновременно восхищены этим новым образом популярной модели: «Ира, какая вы красивая», «Сразу и не узнала, вы восхитительны!«

Напомним, что у Шейк, ранее встречавшейся с футболистом Криштиану Роналду, в разгаре роман с арт-дилером Вито Шнабелем, который был бойфрендом супермоделей Эль Макферсон, Хайди Клум, актрис Деми Мур, Лив Тайлер и Эмбер Херд.

Фото из Instagram Ирины Шейк

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