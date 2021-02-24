У Депардье отреагировали на секс-скандал

Официальные представители Жерара Депардье отреагировали на сексуальный скандал с участием 72-летнего актера и молодой танцовщицы, имя которой не разглашается. Агенты Депардье дали комментарии российским СМИ и настаивают, что дело по обвинениям в сексуальном насилии было давно закрыто, новых подробностей в этой истории не появилось.

«Это продолжение старой истории, обвинения неоправданны… Дело ранее уже было закрыто следствием, ничего нового не появилось, принцип презумпции невиновности не отменяется», — говорится в комментарии агента Депардье Telegram-каналу РИА Новости.

По мнению агента, всплывшая старая история с обвинениями в адрес Депардье — это попытка нажиться на славе актера. Сам Депардье и раньше отрицал, и сейчас отрицает все обвинения в свой адрес.

Напомним, на днях во французских СМИ появились подробности истории двухлетней давности. В 2018 году молодая актриса и танцовщица обвинила актера в том, что он напал на нее. Со слов заявительницы, она пришла на репетицию к Депардье в его дом в Париже и там подверглась изнасилованию.

В 2013 году Депардье пожаловался на высокие налоги во Франции и сменил гражданство на российское. В РФ актер долго не задержался — сообщалось, что актер предпочитает жить на вилле в Бельгии, а недавно стал присматриваться к недвижимости в Алжире и к условиям получения вида на жительство в Турции.

С 2015 года Депардье запрещен въезд в Украину. Актер находится в черном списке Минкультуры Украины и в базе «Миротворца».

Фото wikimedia.org

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