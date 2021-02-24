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Шоу-бизнес

Известная российская актриса вышла замуж

17:17 24 февраля 2021
актриса катерина шпица

Российская актриса Катерина Шпица («Крымский мост. Сделано с любовью!», «Елки последние», «Экипаж», «Казанова») вышла замуж. Избранником звезды стал фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.

В Instagram Катерина опубликовала фото после церемонии в загсе — пара едет в автомобиле и хвастается обручальными кольцами.

шпица

А гости поделились снимками и видеозаписями с торжественной церемонии.

шпица

Ранее Катерина Шпица рассказывала, что в отношениях с Пановым уже третий год, и предложение руки и сердца получила еще в 2018-м. Панов пришел на спектакль к любимой, вышел на сцену и сделал предложение под восторженные аплодисменты публики. Несмотря на столь бурное выражение чувств, свадьба Панова и Шпицы по разным причинам откладывалась.

Для Катерины Шпицы нынешний брак — второй. В первом браке с актером и каскадером Константином Адаевым Катерина родила сына Германа. Сейчас мальчику девять лет.

Катерина Шпица внесена в базу «Миротворца» за незаконные поездки в оккупированный Крым и оправдание российской оккупации полуострова. В Крыму Шпица снималась в фильме «Казанова», «Ковчег/Ной отплывает» и участвовала в фестивале «Евразийский мост» в Ялте.

Фото katerinashpitsa/Instagram, alenasviridova/Instagram

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