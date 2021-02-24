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Шоу-бизнес

Настю Каменских, показавшую свое утро, заподозрили в лицемерии из-за ногтей

17:34 24 февраля 2021
Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео, на котором она — с длинными ногтями, что вызвало недоумение у подписчиц. Артистка опубликовала ролик в своем Instagram.

На видео Настя Каменских показала, как проходит ее утро. Некоторые подписчицы обратили внимание на ее длинные ногти, которые несколько раз крупно появляются в кадре.

Некоторые восхищаются маникюром: «Классные ногти. Особенно цвет».

Однако нашлись и те, кто припомнил недавнее высказывание певицы: «Мой идеальный вариант — это короткий маникюр».

Фолловеры написали: «Нет, ногти такие — это не ваше! Снимать надо!», «Маникюрчик-то длинный, а как же комфортные коротенькие ноготочки?«

Напоминаем, Настя Каменских обновила маникюр специально для съемок клипа.

Фото из Instagram Насти Каменских

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