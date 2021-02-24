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«Будем иметь квест, как сесть на поезд»: Маричка Падалко с семьей «застряла» в краснозонном Прикарпатье

17:42 24 февраля 2021
маричка падалко

Телеведущая Маричка Падалко отправилась покататься на лыжах в Карпатах и теперь не может выехать из Ивано-Франковска. Область с 26 февраля будет объявлена «красной» карантинной зоной, и все регулярные перевозки отменяются.

Как объяснила Падалко, поезд на Киев, на который уже куплены билеты, не будет останавливаться в Ивано-Франковске. Теперь семье предстоит задачка: добраться на такси до Львова и там сесть в вагон.

«Планировать, откладывать, наконец впервые за полтора года отправиться в семейное путешествие и оказаться в „красной“ зоне? Да, это о нас… В пятницу будем иметь квест, как сесть на наш поезд на Киев, который не остановится в Ивано-Франковске», — рассказала телеведущая.

По словам Падалко, на лыжном курорте, несмотря на карантин, не все кафе и рестораны соблюдают строгие запреты. «Некоторые из них вопреки запрету работают не только навынос», — признает ведущая.

Напомним, Маричка Падалко летом заразилась коронавирусом. О своей истории болезни телеведущая рассказала «ФАКТАМ». Семье не удалось уберечься от заражения, несмотря на то, что все поездки и контакты были сведены к минимуму. Телеведущая предупредила о типичных ошибках, которые совершают заразившиеся и выздоровевшие.

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