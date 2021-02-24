Ольга Горбачева в черном открыла правду о ПМС

Украинская телеведущая, певица и актриса Ольга Горбачева всерьез задумалась о вопросах деторождения и женского предназначения. Горбачева в Instagram пригласила к дискуссии о черных днях в женском календаре, когда повышается раздражительность, возможны перепады настроения и одолевает депрессия.

К 40 годам Ольга сформулировала для себя, что глубокая депрессия, затягивающаяся на несколько дней, — это расплата за не наступившую беременность. В подтверждение своей теории актриса приводит выдержку из древнего ведического трактата.

«Мы можем, конечно, смеяться и называть это эзотерическим бредом. Но я уверена, что на подсознании все именно так. Потому что так было тысячи лет до недавнего времени, пока мы вдруг не решили взять на себя функции Бога и контролировать деторождение», — объясняет актриса.



Обсуждая пост Горбачевой, фолловеры признались, что теория резонирует с их собственными ощущениями.

Ольга Горбачева в браке с продюсером Юрием Никитиным вырастила двух дочерей Полину и Серафиму. Своим творчеством Ольга пропагандирует традиционные семейные ценности, материнство и позитивное отношение к самому себе и окружающему миру.

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