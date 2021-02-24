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Шоу-бизнес

«В реанимации начинаешь ценить жизнь»: Астровская рассказала, как чуть не умерла из-за похудения

20:31 24 февраля 2021
астровская

Ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Алина Астровская, практикуя экстремальные способы похудения, оказалась в реанимации. И там, будучи на волоске от смерти, научилась ценить жизнь. Об этом телеведущая рассказала в эфире программы ЖВЛ.

По словам Алины, худеть она начала, когда резко набрала 22 килограмма, и весы показали 82 кг.

«Около года я страдала. Загнала себя, а не получалось похудеть даже на 100 граммов. У меня началась депрессия. Я начала пить таблетки для похудения. Это был кошмар», — поделилась своим опытом Астровская.

«Я попала в реанимацию. Начинаешь больше ценить жизнь, когда она висит на волоске. Это был отек Квинке. Если бы у меня не было с собой гормонального препарата, все могло закончиться трагично», — рассказала телеведущая.

Алина поделилась, что выбраться из сложной жизненной коллизии смогла лишь с помощью психолога. Сейчас Астровская поддерживает стабильный вес, поскольку наладила правильное питание и перешла на вегетарианство.

Напомним, ранее Астровская рассказала, как складываются отношения с третьим мужем Антоном Лаврентьевым, и как общая любовь к боксу помогает укреплению семьи.

Фото alina_astrovskaya/Instagram

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