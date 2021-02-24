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Примерку делали в аэропорту: Онуфрийчук призналась, что намучилась со своим свадебным платьем

21:13 24 февраля 2021
онуфрийчук

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, недавно вышедшая замуж на Мальдивах, рассказала, как намучилась со своим свадебным нарядом. Легкое воздушное платье в стиле островной принцессы было заказано за месяц у известного дизайнера из Ливана, а потом наряду пришлось изрядно попутешествовать, перемещаясь между мастером и заказчицей.

«Платье шилось дистанционно… Я несколько раз пыталась донести свои пожелания до дизайнера через его менеджеров, многое менялось в процессе подготовки эскизов, по которым я не понимала, как будет выглядеть реальное платье. Часто мы не слышали друг друга и выходил «испорченный телефон», — рассказала Онуфрийчук.

Последнюю примерку платья пришлось организовывать в аэропорту.

«Было еще много препятствий с получением платья. Сначала оно застряло в Европе на несколько дней из-за снегопадов, потом здесь его не доставали из самолета по той же причине… Благодаря сестре, мне удалось вовремя его достать, прямо в аэропорту сделать примерку и отдать на корректировку, а затем на остров платье привезла мама», — поделилась Иванна.

Напомним, ранее Иванна рассказывала, что заказала два свадебных платья. Первое — от ливанского кутюрье Джорджа Хобейки, второе — от украинского дизайнера Елены Бернацкой. Первое платье оплатил жених, чтобы сделать подарок любимой.

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