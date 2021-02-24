Тяжело переболевший Григорий Чапкис встретил 91-летие дома
Танцор и хореограф, бессменный судья шоу «Танці з зірками» Григорий Чапкис 24 февраля празднует 91-летие. День рождения Чапкис встретил в домашней обстановке — хореографа выписали из больницы, куда он попал с осложнениями после тяжелой пневмонии.
Певица Ленара Османова, поздравляя маэстро с Днем рождения, узнала, что Чапкис уже три дня как не в больнице и готов принимать поздравления.
Поздравил отца и Грег Чапкис, хореограф хип-хопа и создатель танцевальной студии в Сан-Франциско.
Многочисленные ученики и поклонники Чапкиса присоединяются к теплым пожеланиям:
Напомним, за зиму Чапкиса трижды госпитализировали с пневмонией. Тесты показали отсутствие коронавирусной инфекции, но состояние пациента вызывало опасения у врачей. Грег Чапкис 11 февраля призвал всех помолиться за выздоровление папы.44
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