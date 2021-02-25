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Черная богиня: 50-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для журнала

7:32 25 февраля 2021
Наоми Кэмпбелл

Знаменитая британская супермодель Наоми Кэмпбелл сделала фотосессию для журнала i-D. На многих снимках 50-летняя Наоми, сохранившая прекрасную фигуру, позировала топлес.

Фотографии были сделаны в Кении, где у модели имеется собственный дом. Кэмпбелл подчеркнула, что гордится тем, что все имеющие отношение к фотосессии (фотограф, парикмахер и стилисты) — одного с ней цвета кожи. «Луис Альберто Родригес — всего лишь третий темнокожий фотограф, с которым мне довелось работать за всю мою карьеру в индустрии моды», — призналась легендарная модель. Она также выразила надежду, что люди увидят, как красива Кения и вся Африка.

Поклонники Наоми пришли в восторг. «Черная богиня!», «Королева!», «Изумительная красота», — писали в комментариях.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Наоми Кэмпбелл подал в суд ее бывший бойфренд — российский миллиардер.

Фото i-D/Instagram

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