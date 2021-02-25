Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

В семье актрисы Елены Кравец, звезды «Квартала 95» и «Женского квартала», большой праздник. 24 февраля старшей дочери Елены исполнилось 18 лет. По этому поводу в Instagram Мария Кравец опубликовала фото с подаренным весенним букетом.

Присоединились к поздравлениям самые юные члены семьи Кравец. Четырехлетним двойняшкам Кате и Ивану поручили пожелать что-то хорошее старшей сестре, но те поздравили Машу в своем собственном стиле.

Напомним, ранее Елена Кравец вместе с дочерью Машей показали фото из киевского ресторана, где отдыхали семьей.

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