У лучшей подруги Меган Маркл и человека, «заменившего отца» принцу Гарри, родился ребенок

У известной американской певицы и актрисы Кэтрин Макфи и ее мужа Дэвида Фостера родился сын. Как сообщает издание Us Weekly, это первенец 36-летней Кэтрин, которая замужем уже во второй раз (с 2008 по 2016 годы она состояла в браке с актером Ником Кокасом). Для канадского музыканта и продюсера Фостера это шестой ребенок, но первый сын.

У 71-летнего Дэвида имеется пятеро дочерей, самой младшей из которых 39 лет, а самой старшей — 50.

Макфи — пятая супруга миллионера, в числе жен которого была Йоланда Хадид, мать супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. На Кэтрин он женился в июне 2019 года. Познакомились они еще в 2006-м, когда Фостер был ментором Макфи и других участников телевизионного талант-шоу «Американский идол». Кэтрин тогда вышла в финал конкурса, в котором уступила победителю сезона Тэйлору Хиксу.

Кэтрин, известная по сериалам «Скорпион», «Жизнь как шоу», фильму «Притворись моим мужем», с юности дружит с герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая сейчас беременна вторым ребенком. Они учились в одной школе и вместе выступали в школьных мюзиклах. После того, как 39-летняя Меган и ее 36-летний муж принца Гарри поселились в Калифорнии по соседству с Макфи Фостером, давние подруги сблизились еще больше.

По словам Кэтрин, ее муж сразу нашел с Гарри общий язык. «У них действительно прекрасные отношения. Они прямо, как отец и сын», — заявляла она. По ее словам, Дэвид помогал Гарри и Меган устроиться в Канаде после их отъезда из Великобритании и до переезда в США.

Предполагают, что Меган и Гарри могут стать крестными ребенка Кэтрин и Дэвида.

Меган и Кэтрин в школьные годы

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