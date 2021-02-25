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Шоу-бизнес

Внучка Ющенко покрасовалась ногами

8:10 25 февраля 2021
доменика ющенко

Внучка третьего президента Украины 20-летняя Доменика Ющенко пробует себя в роли певицы и актрисы, активно ведет Instagram-блог и участвует в промокампаниях модных брендов. Недавно Доменика опубликовала фото в черном платье от итальянского дизайнера Alberta Ferretti. Чтобы подчеркнуть стройную фигуру и длинные ноги, были подобраны черные босоножки на шпильках в тон платью.

Доменика рассказывает, что в ее гардеробе нашлось место и самым известным в мире люксовым брендам, и нарядам от украинских дизайнеров.

Доменика Ющенко участвовала в слепых прослушиваниях на шоу «Голос країни», но судей не впечатлила. Девушке посоветовали приходить на отбор в следующем году.

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