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Шоу-бизнес

Киев? Лобода заинтриговала подписчиков фотографией

8:58 25 февраля 2021
Киев? Лобода заинтриговала подписчиков фотографией

Певица Светлана Лобода озадачила поклонников фотографией, по которой не возможно определить, где она была сделана.

В Instagram певица лишь написала, что очень любит этот город и предложила угадать, где именно она находится. Понятно лишь одно — в этом населенном пункте достаточно холодно: снег еще не тает и лежит плотным слоем.

Поклонники Лободы высказали немало предположений о том, куда отправилась певица. Назывался и Лос-Анжлелес, и Колыма, и Ростов-на-Дону. Многие фолловеры предположили, что она находится в Киеве.

Недавно Светлана Лобода стала наставником на шоу «Голос. Дети», тут же нарушив правила конкурса. В тот момент, когда ведущий объявлял о запрете любой съемки, певица как раз снимала себя на видео.

Фото Светланы Лободы из социальных сетей.

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