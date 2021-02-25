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Шоу-бизнес

Олег Скрипка впечатлил подписчиков сменой образа

9:17 25 февраля 2021
Олег Скрипка

Украинский музыкант и певец Олег Скрипка поразил поклонников новым «брутальным» имиджем.

В Instagram он опубликовал анонс своего участия в прямом эфире на радио, пообещав поклонникам розыгрыш билетов на весенний концерт. Анонс сопровождался афишей с изображением Олега Скрипки. Музыкант, похоже, выкрасил волосы в белый цвет. Он позировал в черном костюме, причем жилет был надет на голое тело. В качестве аксессуара певец выбрал ярко-синие очки.

 

Новый "лук" Скрипки не остался незаметным для поклонников.

  

Кстати, в анонсе весеннего концерта Олег Скрипка выглядел привычным для поклонников.

 

Напомним, что в январе этого года Олег Скрипка с группой ВВ ради нового клипа голыми танцевали и купались на морозе. В таких неожиданных образах они предстали в клипе «Лазня», который презентовали в Крещение.

Фото Олега Скрипки из социальных сетей.

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