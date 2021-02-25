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Шоу-бизнес

«А колечко есть на пальце»: от Ани Лорак ждут «полный скандал»

9:18 25 февраля 2021
ани лорак

Ани Лорак второй месяц держит интригу и обещает подарить поклонникам нечто совершенно новое и восхитительное. Фанаты уверены, что речь шла о новом клипе или об анонсе концерта, но последние фото Ани заставили предположить, что новость, возможно, и не связана с музыкой.

«Приготовьтесь… Уже совсем скоро», — обещает Лорак.

Фотографируясь, певица встала так, чтобы на пальце было хорошо видно кольцо с бриллиантом. Каролине дали понять, что поняли ее намек (если это, конечно, был намек).

К слову, Ани Лорак давно не делилась, на какой стадии ее отношения с возлюбленным Егором Глебом. Пара не публиковала совместные фото с октября 2020 года (да и тогда снимок появился лишь на странице ВКонтакте у Глеба).

Instagram-сообщество вспоминает, что недавно певица Тина Кароль тоже очень оригинально привлекла внимание к новой песне. Пользуясь тем, что все говорили о скандале на ТВ-шоу, певица выпустила клип «Скандал». Возможно, какой-то подобный «полный скандал» планирует и Лорак.

Напомним, Лорак пообещала, что обязательно в будущем запишет клип на песню «Раздетая», раз уж этого так хотят поклонники.

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