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На полголовы выше мамы: в сети появилось редкое фото Бритни Спирс с сыновьями-подростками

9:21 25 февраля 2021
Бритни Спирс

В сети появилось редкое фото американской поп-звезды Бритни Спирс с ее сыновьями-подростками. 39-летняя певица позирует с 15-летним Шоном Престоном и 14-летним Джейдоном Джеймсом во время недавней прогулки по каньону, который находится возле ее дома в Калифорнии. Снимок опубликовал старший сын Спирс. Оба мальчика уже на полголовы выше своей мамы.

Бритни родила сыновей в браке с танцовщиком Кевином Федерлайном. Они обручились в июле 2004 году через три месяца после знакомства. На тот момент возлюбленная Федерлайна актриса Шар Джексон была беременна их вторым ребенком. Свадьбу Бритни и Кевин сыграли осенью того же года. А в ноябре 2006-го Бритни подала на развод, который был окончательно оформлен 30 июля 2007 года. Оба экс-супруга требовали единоличной опеки над детьми. В конце концов суд принял сторону Кевина. В то время у Бритни случился нервный срыв, и она попала в больницу. В результате чего в 2008 году отец певицы Джейми Спирс был назначен официальным опекуном своей дочери. В настоящее время Бритни пытается избавиться от надоевшей ей опеки.

Недавно ее 27-летний бойфренд Сэм Асгари публично назвал отца возлюбленной «придурком», обвинив его в том, что он пытается контролировать их отношения.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», младший сын Бритни Спирс Джейден пожелал своему деду смерти.

Фото Instagram

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