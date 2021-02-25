«Это не для слабонервных»: Мария Максакова показала операцию с уколами в лицо

Оперная певица Мария Максакова, переехавшая в 2016 году из РФ в Украину, показала, как замечательно стала выглядеть после процедур у косметолога. В профильной клинике Максаковой выполнили микроподтяжку лица, чтобы устранить малейшие намеки на двойной подбородок. Сейчас Мария показала, как выглядела процедура биоревитализации.

Инъекции специального препарата призваны восстановить водный баланс кожи, разгладить наметившиеся морщины.



С друзьями в Instagram Максакова поделилась нарочито пугающими фото после процедур — например, с толстым слоем синей маски на лице.

Максакова уверяет, что процедура хоть длительная и достаточно дорогая, но эффект чувствуется сразу же.

Напомним, Максакова рассказывала, что после переезда в Украину занимается любимым делом: участвует в оперных постановках, создала благотворительный фонд для поддержки талантливых детей. В Россию Максакова ездит из-за необходимости присутствовать на судебных заседаниях, но своим домом считает Киев.

129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter