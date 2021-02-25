Мишель Андраде покрасовалась в вызывающей блузке

Украинская певица и телеведущая Мишель Андраде дала возможность еще раз рассмотреть свой откровенный наряд, в котором появилась в клипе Mirror.

Для горячих танцев Андраде выбрала почти ничего не скрывающий топ и удобные брюки с принтом в стиле «флюид арт». Клип фанаты встретили с восторгом, а Мишель пообещала, что обязательно запишет англо-испанский альбом с танцевальными треками.

Ранее Мишель Андраде показала, как тренируется в спортзале, делая упор на силовые упражнения с гирей.



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