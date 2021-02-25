Андрей Джеджула второй раз стал отцом

Шоумен Андрей Джеджула во второй раз стал отцом. Утром 25 февраля супруга Юлия родила девочку. Малышке уже выбрали имя — Адель.

Роды были партнерскими, несмотря на то, что ранее Юлия сомневалась в необходимости присутствия мужа в родзале.

Адель станет первым общим ребенком супругов. У Андрея Джеджулы есть 12-летний сын Даниэль от брака с Сантой Димопулос. У Юлии Леус от предыдущего семейного союза также есть ребенок — 18-летняя Ангелина.

Напомним, ранее стало известно о размолвках в семье Андрея Джеджулы. Супруга Юлия рассказывала, что семейная жизнь снова дала трещину. Отношения у пары и раньше были достаточно нестабильными. Андрей и Юлия расторгли брак через два года после свадьбы, но три месяца спустя снова расписались.

Фото andrey.djedjula.3/facebook

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