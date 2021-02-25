27.85 / 28.04 33.68 / 34.06
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Прекративший общаться с Алиной Гросу экс-муж обратился к певице через СМИ

11:14 25 февраля 2021
комков и гросу

Бывший муж певицы Алины Гросу впервые прокомментировал их развод. Московский бизнесмен Александр Комков заявляет, что желание расторгнуть брак было взаимным. Поделив имущество и оформив документы о разводе, экс-супруги больше не общаются. Об этом Комков заявил в программе «Зірковий шлях».

«Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве», — говорит Комков.

Семейный союз Гросу и Комкова продержался совсем недолго. Алина вспоминала, что ровно через полгода после свадьбы Александр предложил пожить отдельно. Затем выяснилось, что у Комкова есть другая дама сердца, и супруги решили не тратить силы на иллюзорный брак. Союз был расторгнут, Алина вернулась в Украину, Комков остался в Москве.

Общие знакомые Алины и Александра говорят, что хоть Александра и нельзя назвать идеальным мужем, но в разводе всегда виноваты двое. Алине намекают, что она тоже не была идеальной женой, и неправильно перекладывать вину за развод исключительно на экс-супруга.

736

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

комков и гросу

Прекративший общаться с Алиной Гросу экс-муж обратился к певице через СМИ

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер