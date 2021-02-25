Прекративший общаться с Алиной Гросу экс-муж обратился к певице через СМИ

Бывший муж певицы Алины Гросу впервые прокомментировал их развод. Московский бизнесмен Александр Комков заявляет, что желание расторгнуть брак было взаимным. Поделив имущество и оформив документы о разводе, экс-супруги больше не общаются. Об этом Комков заявил в программе «Зірковий шлях».

«Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве», — говорит Комков.

Семейный союз Гросу и Комкова продержался совсем недолго. Алина вспоминала, что ровно через полгода после свадьбы Александр предложил пожить отдельно. Затем выяснилось, что у Комкова есть другая дама сердца, и супруги решили не тратить силы на иллюзорный брак. Союз был расторгнут, Алина вернулась в Украину, Комков остался в Москве.

Общие знакомые Алины и Александра говорят, что хоть Александра и нельзя назвать идеальным мужем, но в разводе всегда виноваты двое. Алине намекают, что она тоже не была идеальной женой, и неправильно перекладывать вину за развод исключительно на экс-супруга.

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