Кто кому подражает: Брэд Питт и его дочь Шайло теперь ходят с одинаковыми прическами

В сети появились новые фотографии Брэда Питта, которого папарацци засекли с новой прической. 57-летний актер появился на улице в повседневной одежде с волосами, собранными в короткий хвост. В таком виде он грузил в машину оборудование для съемок.

Интересно, что с такой же прической в последнее время видят и старшую из биологических детей Питта – 14-летнюю Шайло. Раньше девочка предпочитала мальчишескую одежду и стрижки, но теперь предпочитает более женственный имидж.

«Кто кому подражает?», - задаются вопросом пользователи соцсетей.

Хотя Шайло и стала больше походить на девушку, ее внешнее сходство с папой теперь еще более очевидно.

Американские СМИ сообщали, что из всех шестерых детей Питта и Анджелины Джоли (которые уже пятый год находятся в процессе развода), Шайло была наиболее близка с отцом.

У Питта и Джоли имеется трое приемных детей — 19-летний камбоджиец Мэддокс, 17-летний вьетнамец Пакс и 16-летняя эфиопка Захара, а также трое биологических — Шайло и 12-летний двойняшки Нокс и Вивьен. Все они официально носят двойную фамилию Джоли-Питт.

Ранее сообщалось, что Шайло отказалась от фамилии отца в своем тайном аккаунте в соцсетях.

Фото instagram/YouTube

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