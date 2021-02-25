27.85 / 28.03 33.70 / 34.08
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

До смешного: Витас стал свидетелем масштабного необычного ДТП

12:03 25 февраля 2021
Витас

Певец Витас стал свидетелем масштабного дорожно-транспортного происшествия — он выложил в сеть видео, на котором показаны порядка десяти автомобилей, каждый из которых врезался во впереди едущее авто.

Интересен тот факт, что все эти грузовые автомобили принадлежат одной и той же фирме — соответствующую запись Витас выложил в сториз в Instagram. «Только у нас такое возможно», — говорит голос за кадром.

Недавно Витас удивил поклонником неожиданным образом. Певец опубликовал ролик с собой небритым, в темных очках и кепке. Витас выступил с «монологом уголовника», в конце заявив, что сам себя боится.

Напомним, что Виталий Грачев (Витас) является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Фото со странички Витаса в соцсетях.

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

мария максакова

«Это не для слабонервных»: Мария Максакова показала операцию с уколами в лицо

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер