До смешного: Витас стал свидетелем масштабного необычного ДТП

Певец Витас стал свидетелем масштабного дорожно-транспортного происшествия — он выложил в сеть видео, на котором показаны порядка десяти автомобилей, каждый из которых врезался во впереди едущее авто.

Интересен тот факт, что все эти грузовые автомобили принадлежат одной и той же фирме — соответствующую запись Витас выложил в сториз в Instagram. «Только у нас такое возможно», — говорит голос за кадром.

Недавно Витас удивил поклонником неожиданным образом. Певец опубликовал ролик с собой небритым, в темных очках и кепке. Витас выступил с «монологом уголовника», в конце заявив, что сам себя боится.

Напомним, что Виталий Грачев (Витас) является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма.

Фото со странички Витаса в соцсетях.

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