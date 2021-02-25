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Шоу-бизнес

Кошка устроила пакость новогодней елке невестки Оксаны Марченко

13:25 25 февраля 2021
Екатерина Марченко

У невестки телеведущей Оксаны Марченко Екатерины произошел очередной конфуз с домашним животным. Ее кошка «навела порядок» с игрушками новогодней елки — ролик опубликован в сториз Instagram.

На видео показано, что елка лишилась части игрушек — их осколки лежат на полу. Затем камера переходит на кошку, которая спокойно лежит неподалеку. Заметно, что домашнее животное абсолютно спокойно по поводу того, что натворило.

Напоминаем, Оксана Марченко, является фигуранткой базы «Миротворец» за финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Она также участвовала в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками и вела на полуострове незаконную коммерческую деятельность.

Ранее сообщалось, что Оксана Марченко решила вступить в партию ОПЗЖ.

Фото из Instagram Екатерины Марченко

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