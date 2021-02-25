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Шоу-бизнес

Обнаженная певица Tayanna устроила купание в проруби

13:34 25 февраля 2021
тайанна

Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) продолжает пропаганду зимних купаний в проруби. Красавица показывает в Instagram, как бесстрашно погружается в ледяную воду, когда на улице мороз.

Tayanna рассказала, что практикует моржевание уже три года. «Я просто пошла три года назад купаться при минус 19 и все», — призналась она.

С тех пор погружения в ледяную воду для Татьяны стали рутинным делом.

Напомним, ранее Tayanna показала, как на Крещение купалась у целебных источников в Голосеевском лесу Киева.

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