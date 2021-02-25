Тарас Цымбалюк после перелома носа решился на новую попытку со сложной сценой в «Крепостной»

Украинский киноактер, бывший участник проекта «Танці з зірками» Тарас Цымбалюк будет участвовать в повторной съемке сцены, стоившей ему перелома носа. Об этом актер сообщил в сториз Instagram.

«Сегодня „Крепостная“. Достаточно интересная сцена планируется. Мы будем переснимать нашу драку, где мне сломали нос», — написал Тарас Цымбалюк.

На опубликованном фото заметно, что нос у актера до сих опухший.

Напомним, недавно Цымбалюк появился на публике с распухшим носом и синяком под правым глазом. Известно, что из-за травмы актеру также наложили швы, а съемки пришлось отложить на неделю.

Ранее сообщалось, что Тарас Цымбалюк, попробовал себя в роли героя комиксов Marvel. Оказывается, он всегда интересовала темой этих проектов проектов.

Фото из Instagram Тараса Цымбалюка

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