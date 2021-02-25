Леся Никитюк раскрыла интимный нюанс своего отношения к звезде «Сумерек»
Телеведущая Леся Никитюк сделала интимное признание, рассказав, как на нее влияет британский актер Роберт Паттисон, упомянув при этом украинскую погоду.
«На улице все течет, как я перед Робертом Паттисоном, честное слово», — говорит Никитюк, грустно глядя в окно, за которым солнечно и тает снег. Видео она выложила в сториз в Instagram.
А потом показала и то, что творится за окном.
Роберт Дуглас Томас Паттинсон — британский актер, модель и музыкант. Он известен по роли Эдварда Каллена, вампира, в киноадаптации мирового бестселлера «Сумерки». Также он сыграл Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и кубок огня».
Ранее Леся Никитиюк показала на видео, как она оформила детскую комнату, а также рассказала, кто является ее «истинным хозяином», показав домашнего любимца — пса Рафика.
Фото Леси Никитюк из социальных сетей.12
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter