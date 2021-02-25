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Шоу-бизнес

Возлюбленный Лободы взбудоражил подписчиков «советским» фото

2:23 26 февраля 2021
тилль линдеманн

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн решил порадовать фанатов своим «советским» фото. Музыкант подписал, что якобы снимок был сделан в Москве в 1989 году. Тилль действительно оделся в стиле советского чиновника: черное двубортное пальто, меховая шапка и обязательный дипломат для документов.

Линдеманну намекают, что на фоне московских пейзажей он смотрится удивительно органично. Понравилась фолловерам и шапка, которую где-то раздобыл музыкант.

Фронтмен Rammstein не объяснил, почему вдруг решил вспомнить о российской столице. Фанаты высказывают самые смелые догадки.

А есть и те, кто не ищет никаких тайных смыслов в фото, а просто порадовался удачному кадру.

Ранее Линдеманн продемонстрировал в Instagram фото на фоне пейзажей Санкт-Петербурга. Музыканту намекнули, что он зачастил с поездками в Россию.

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