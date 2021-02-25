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Шоу-бизнес

Юрий Горбунов рассказал о своих комплексах, страхах и втором ребенке

15:05 25 февраля 2021
Юрий Горбунов

Телеведущий Юрий Горбунов, сыну которого недавно исполнилось четыре года, поделился подробностями семейной жизни с Катей Осадчей, рассказал о своих комплексах и страхах, а также раскрыл правду о втором ребенке.

В интервью «Слава+» Горбунов признался, что никогда не комплексовал из-за своего роста. Он уточнил, что на самом деле он не такой уж и низкий. Его рост — 176 см, а не 168, как почему-то указано в Интернете.

Юрий говорит, что рядом с женой он кажется не высоким из-за того, что Катя носит каблуки.

«Может, потому что я все время с Катей, а она на каблуках. Если у меня рост 176 сантиметров или даже 177 сантиметров, то у Кати — 179 сантиметров. Визуально этого не видно. Но на каблуках любая девушка всегда выше», — сказал Горбунов.

На самом деле он комплексовал из-за веса. Говорит, что следит за своей формой, занимается йогой, но любит съесть на ночь что-то вкусненькое.

Юрий признался, что балует сына Ивана. На день рождения они с Катей устроили ему яркий праздник с аниматорами. Однако лицо мальчика звездные родители не показывают. Горбунов говорит, что сделают это, когда Иван сам захочет.

Горбунов рассказал, что они с Катей мечтают о дочке. «Работаем над этим вопросом», — поделился Юрий.

Недавно Горбунов и Осадчая отпраздновали льняную свадьбу.

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