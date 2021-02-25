Талант: Евгений Кошевой показал трюк с туалетной бумагой

Шоумен Евгений Кошевой показал завидное умение владения рулоном туалетной бумаги.

Фотофакт попал в сториз в Instagram «Лиги смеха». На фото видно, что Кошевой, как заправский футболист, лихо подбивает ногой рулон перед собой, а затем уверенным движением перебрасывает его в другом направлении. Серию завершает фото с довольным Евгением Кошевым.

Недавно Студия «Квартал 95» опубликовала несколько раритетных фото со свадеб «кварталовцев» — это было сделано ко Дню Святого Валентина. Среди них есть и фото со свадьбы Евгения Кошевого.

Фото со странички «Лиги смеха» в социальных сетях.

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