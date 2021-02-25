27.81 / 28.01 33.72 / 34.10
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Киркоров засветился на месте страшной трагедии в Ливане: Крутой напомнил ему о спецслужбах

15:48 25 февраля 2021
Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров сфотографировался возле порта ливанского Бейрута, где в августе 2020 года прогремел чудовищный взрыв, снесший половину города и унесший жизни сотен людей.

«Ливан. Бейрут. Утро 25 февраля. Полгода с момента страшной трагедии…» — пишет в Instagram Киркоров. На фото за его спиной виднеется разрушенный терминал.

Под этим постом «отметился» композитор Игорь Крутой, упомянувший о спецслужбах.

После взрыва в Бейруте сообщалось, что погибли более 150 человек, свыше четырех тысяч жителей пострадали от взрывной волны и вызванных разрушений. Жилья лишились около 300 тысяч местных жителей.

Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Оля Полякова

«Пишут, что я страшная без макияжа»: Оля Полякова прикрикнула на критиков

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер