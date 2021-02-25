Киркоров засветился на месте страшной трагедии в Ливане: Крутой напомнил ему о спецслужбах
Российский певец Филипп Киркоров сфотографировался возле порта ливанского Бейрута, где в августе 2020 года прогремел чудовищный взрыв, снесший половину города и унесший жизни сотен людей.
«Ливан. Бейрут. Утро 25 февраля. Полгода с момента страшной трагедии…» — пишет в Instagram Киркоров. На фото за его спиной виднеется разрушенный терминал.
Под этим постом «отметился» композитор Игорь Крутой, упомянувший о спецслужбах.
После взрыва в Бейруте сообщалось, что погибли более 150 человек, свыше четырех тысяч жителей пострадали от взрывной волны и вызванных разрушений. Жилья лишились около 300 тысяч местных жителей.
Фото Филиппа Киркорова из социальных сетей.49
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