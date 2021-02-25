Неизвестные похитили собак Леди Гаги, тяжело ранив помощника певицы

Неизвестные злоумышленники напали на 30-летнего Райана Фишера — помощника американской поп-звезды Леди гаги, выгуливавшего на улице Лос-Анджелеса ее собак. Как сообщает издание Daiy Mail, мужчина получил четыре пули в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии.

Две собаки певицы, Коджи и Густаво, были похищены. Третьей, Мисс Азии, удалось убежать. Позже полицейские вернули ее хозяйке — за Мисс Азией приехал телохранитель певицы.

Французские бульдоги стоят от 1500 до 3000 долларов. Цена высокопородных псов этой породы может достигать 10 тысяч долларов. Пока неизвестно, были ли нападавшие в курсе, что это собаки Леди Гаги.

Фишер заботился о собаках певицы, пока она находится в Италии, где снимается в новом фильме.

Полиция разыскивает подозреваемых — двоих темнокожих мужчин в кепках-бейсболках, скрывшихся на белом BMW. по другим данным нападавший был один.

По данным издания TMZ, 34-летняя певица «крайне расстроена» и готова, «не задавая вопросов», выплатить награду в 500 тысяч долларов любому, у кого сейчас Коджи и Густаво. Пресс-секретарь звезды подтвердил размер предложенного ею вознаграждения.

фото instagram

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