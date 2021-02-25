27.80 / 28.00 33.73 / 34.10
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Неизвестные похитили собак Леди Гаги, тяжело ранив помощника певицы

16:51 25 февраля 2021
Леди Гага с французским бульдогом

Неизвестные злоумышленники напали на 30-летнего Райана Фишера — помощника американской поп-звезды Леди гаги, выгуливавшего на улице Лос-Анджелеса ее собак. Как сообщает издание Daiy Mail, мужчина получил четыре пули в грудь и был госпитализирован в критическом состоянии.

Две собаки певицы, Коджи и Густаво, были похищены. Третьей, Мисс Азии, удалось убежать. Позже полицейские вернули ее хозяйке — за Мисс Азией приехал телохранитель певицы.

Французские бульдоги стоят от 1500 до 3000 долларов. Цена высокопородных псов этой породы может достигать 10 тысяч долларов. Пока неизвестно, были ли нападавшие в курсе, что это собаки Леди Гаги.

Фишер заботился о собаках певицы, пока она находится в Италии, где снимается в новом фильме.

Полиция разыскивает подозреваемых — двоих темнокожих мужчин в кепках-бейсболках, скрывшихся на белом BMW. по другим данным нападавший был один.

По данным издания TMZ, 34-летняя певица «крайне расстроена» и готова, «не задавая вопросов», выплатить награду в 500 тысяч долларов любому, у кого сейчас Коджи и Густаво. Пресс-секретарь звезды подтвердил размер предложенного ею вознаграждения.

фото instagram

132

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

«Подлец! Гад! Мерзавец!» Алексей Панин обругал женившегося Джигурду

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Валентин Юдашкин, 2018 год

Трудно узнать: в сети показали фото борющегося со смертельной болезнью знаменитого модельера Юдашкина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер