Тарзан поиздевался над знаменитым «Черным квадратом» Малевича: в сети оценили

Стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), муж певицы Наташи Королевой, написал стих о знаменитом произведении художника Казимира Малевича.

Тарзан опубликовал издевательское произведение о картине «Черный квадрат» как вскоре после того, как исполнилось 142 года со дня рождения знаменитого художника, прославившегося новаторским подходом к живописи.

При этом Тарзан разместил фото с портретом, иллюстрируя этим свои строки:

…я на Малевича квадрат

портрет, пожалуй напишу,

…по мне, квадратик скучноват, — и вот поэтому грешу!

Этих стих вызвал восторг у фолловеров:

«Какой же вы талантливый! И танцуете, и поете, и стихи сочиняете, и картины пишете! Столько талантов в одном человеке?! Браво! Одни эмоции!», «Я смело заявляю, что портрет Глушко мне нравится больше».

Ранее Тарзан после обвинений в измене написал балладу «Стритизер».

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