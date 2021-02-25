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Шоу-бизнес

«Глаз не оторвать!»: Гузеева пришла в восторг от дочери Леры Кудрявцевой

19:30 25 февраля 2021
Лера Кудрявцева с мужем и дочерью

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, для которой 2021 год начался с полосы неудач, порадовала фолловеров редким видео со своей маленькой дочерью Машей, которой в 2021 году исполнится 3 года.

В кадре девочка с аппетитом жует буханку свежего хлеба.

«Помню в детстве, когда ходила за хлебом в магазин, сгрызала полбулки по дороге домой», — поделилась ностальгическими воспоминаниями мама.

В комментариях фолловеры умилились непосредственностью девчушки. Среди них оказалась и коллега Леры по ТВ Лариса Гузеева, которая даже позавидовала подруге.


Кудрявцева стала мамой во второй раз в августе 2019 года. Дочь она родила в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. От первого брака — с музыкантом группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком — у ведущей есть взрослый сын Жан. Его сын появился на свет всего за пару месяцев до того, как Кудрявцева родила дочку. Сын телеведущей работает на канале НТВ.

В конце января 2021 года Кудрявцева неожиданно попала в скандал со своими выпадами в адрес организаторов акций протеста против ареста Алексея Навального.

Фото Instagram Леры Кудрявцевой

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