27.80 / 28.00 33.73 / 34.11
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Торт, виски и слова благодарности: Наталья Денисенко трогательно поздравила мужа с днем рождения

19:57 25 февраля 2021
Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

Ставшая звездой сериала «Крепостная» актриса Наталья Денисенко трогательно поздравила с днем рождения мужа и коллегу по актерскому цеху Андрея Фединчика, показав в Instagram серию совместных студийных фото.

Оба супруга одеты в белые рубашки свободного кроя и джинсы.

«Сегодня день рождение моего любимого муженька… Поздравляю тебя, мой любименький!!! Благодарю судьбу что ты есть у меня!!! Вообще не представлю свою жизнь без твоего ежедневного ворчания))) Ты прекрасный папа, и очень хороший человек! Я тебя очень люблю, очень ценю и уважаю!!! Главное — будь здоров и счастлив!!! А все остальное ты и так сможешь», — прокомментировала фото актриса.

 

Сам же именинник показал торт, который ему подарила супруга. Шоколадный десерт был украшен маленькой бутылочкой виски и конфетами.

«Спасибо, что уберегла и я дотянул до своих 36», — пошутил он.

 

Напомним, в конце 2020 года сама Наталья и члены ее семьи переболели COVID-19.

93

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Оля Полякова

«Пишут, что я страшная без макияжа»: Оля Полякова прикрикнула на критиков

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер