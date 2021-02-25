Торт, виски и слова благодарности: Наталья Денисенко трогательно поздравила мужа с днем рождения

Ставшая звездой сериала «Крепостная» актриса Наталья Денисенко трогательно поздравила с днем рождения мужа и коллегу по актерскому цеху Андрея Фединчика, показав в Instagram серию совместных студийных фото.

Оба супруга одеты в белые рубашки свободного кроя и джинсы.

«Сегодня день рождение моего любимого муженька… Поздравляю тебя, мой любименький!!! Благодарю судьбу что ты есть у меня!!! Вообще не представлю свою жизнь без твоего ежедневного ворчания))) Ты прекрасный папа, и очень хороший человек! Я тебя очень люблю, очень ценю и уважаю!!! Главное — будь здоров и счастлив!!! А все остальное ты и так сможешь», — прокомментировала фото актриса.

Сам же именинник показал торт, который ему подарила супруга. Шоколадный десерт был украшен маленькой бутылочкой виски и конфетами.

«Спасибо, что уберегла и я дотянул до своих 36», — пошутил он.

Напомним, в конце 2020 года сама Наталья и члены ее семьи переболели COVID-19.

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