Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая устроила пышную свадьбу на Мальдивах, показала, как зажигал гостей торжества популярный певец Дан Балан.

«Ты зажег не только танцпол, но и наши сердца», — написала Иванна, поблагодарив своего кумира.

Под трек зажгла и сама счастливая невеста.

В комментариях пользователи по-доброму позавидовали новобрачной, а одна из подписчиц даже рассказала о собственных танцах под песни Дана.

Напомним, ранее телеведущая рассказала о мучениях со своим свадебным нарядом. Легкое воздушное платье в стиле островной принцессы было заказано за месяц у известного дизайнера из Ливана, а потом наряду пришлось изрядно попутешествовать, перемещаясь между мастером и заказчицей.



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