Даша Хлыстун перед родами неожиданно стала блондинкой

Участница 10 сезона шоу «Холостяк», модель Дарья Хлыстун, которая в апреле подарит мужу первенца, своеобразно готовится к этому событию, уже мечтая, как вернет былую стройность и перекрасится в блондинку.

«Сплю и вижу, как крашу свои три волосинки в блонд, и худые ноги с худым лицом тоже во сне вижу», — призналась она, показав архивные фото.

Фолловеры начали успокаивать любимицу, решив, что она переживает из-за набранного при беременности веса.

Герой 10 сезона шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк, избранница которого Дарья Хлыстун скоро подарит ему первенца, связал себя узами брака в начале февраля 2021 года.

Фото Instagram Даши Хлыстун

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