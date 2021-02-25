27.80 / 28.00 33.73 / 34.11
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Даша Хлыстун перед родами неожиданно стала блондинкой

21:17 25 февраля 2021
Даша Хлыстун

Участница 10 сезона шоу «Холостяк», модель Дарья Хлыстун, которая в апреле подарит мужу первенца, своеобразно готовится к этому событию, уже мечтая, как вернет былую стройность и перекрасится в блондинку.

«Сплю и вижу, как крашу свои три волосинки в блонд, и худые ноги с худым лицом тоже во сне вижу», — призналась она, показав архивные фото.

Фолловеры начали успокаивать любимицу, решив, что она переживает из-за набранного при беременности веса.

Герой 10 сезона шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк, избранница которого Дарья Хлыстун скоро подарит ему первенца, связал себя узами брака в начале февраля 2021 года.

Фото Instagram Даши Хлыстун

39

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анна Богдан

Среди охотниц на «Холостяка» Заливако оказалась бывшая жена Богдана

Ксения Мишина

Ксения Мишина заинтриговала новостью о «беременности»

Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер