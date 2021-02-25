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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка-10» впечатлила супероткровенным фото

21:54 25 февраля 2021
Даша Ульянова

Победительница 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк» Даша Ульянова продолжает праздновать победу над коронавирусом. Сейчас же для радости появился еще один повод — весеннее потепление.

По этому поводу девушка выложила в Instagram суперчувственное фото, на котором предстала в образе нимфы. В качестве наряда на ней оказалась лишь композиция из бечевки и цветов.

«Красиво», «Вау», «Космос», — отозвались фоллловеры.

Напомним, ранее после расставания с парнем в откровенной фотосессии снялась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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