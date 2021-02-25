Победительница «Холостяка-10» впечатлила супероткровенным фото

Победительница 10-го сезона реалити-шоу «Холостяк» Даша Ульянова продолжает праздновать победу над коронавирусом. Сейчас же для радости появился еще один повод — весеннее потепление.

По этому поводу девушка выложила в Instagram суперчувственное фото, на котором предстала в образе нимфы. В качестве наряда на ней оказалась лишь композиция из бечевки и цветов.

«Красиво», «Вау», «Космос», — отозвались фоллловеры.

Напомним, ранее после расставания с парнем в откровенной фотосессии снялась первая ракетка Украины Элина Свитолина.



63

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter